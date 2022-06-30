Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о похолодании в начале июля

Жара спадет в начале июля в Петербурге, жителей ожидает прохладная погода. Об этом для сайта kp.ru рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Первые дни июля еще будет жарко, но 4 числа на смену антициклону придут циклоны с севера. Столбики термометров в городе опустятся до +20 градусов. В целом показатели температуры воздуха в Петербурге будут колебаться в пределах +18…+23 градусов в течение месяца, написало ИА Nation News.