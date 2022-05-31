Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о самой теплой ночи в городе в мае, а также рассказал о погоде на ближайшие дни. Об этом написали «Невские новости».

По словам специалиста, ночью во вторник, 31 мая, в городе на Неве ожидается самая теплая ночь в этом месяце.

«Вот и сегодня ночью минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге не опустилась ниже +14,4 градусов, сразу перенеся нас в лето. Еще недавно такая температура днем казалась высокой. И на самом деле, такая ночная температура наблюдалась только прошлым летом, когда 18 августа была последняя теплая ночь с минимумом +16,5 градусов», — сообщил специалист в своем Telegram-канале.

Горожане заметили, как в Петербурге успели зацвести сирень и каштан. Однако Колесов поспешил заверить, что вместе с теплой погодой в городе в ближайшее время ожидаются дожди.