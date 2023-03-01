Общество 01 марта 2023, 16:12 Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги зимы

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Минувшая зима выдалась в Петербурге довольно мягкой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова.

Зимние месяцы были в Петербурге довольно теплыми, а еще очень снежными. Не обошлось и без традиционной для Северной столицы пасмурной и ветреной погоды. Реже всего солнце показывалось петербуржцам в феврале. В целом синоптик выделил только три необычных зимних дня.

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«Из неприятных моментов за эту зиму могу отметить сильный снег с ветром 12 декабря, сильнейший гололед 21 декабря, сильный ветер и редкую для этого месяца угрозу наводнения 10 февраля», — сказал Александр Колесов.