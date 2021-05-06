Главный символ Победы. Как в Москве готовят Вечный огонь в преддверии 9 Мая

У Вечного огня в Александровском саду есть хранители. Перед Днем Победы они провели традиционную профилактику. После церемонии участники возложили цветы к мемориалу. Кто эти хранители и что за церемония проводится каждый год в преддверии 9 Мая?

Хранителями Вечного огня в Александровском саду являются сотрудники «Мосгаза» Ансар и Виталий, к ним на церемонии присоединился ветеран Великой Отечественной войны Николай Морозов.

Церемония отточена до мелочей долгими годами. Пламя специальным факелом переносят на временную горелку, чтобы символ Великой Победы — Вечный огонь — не угасал ни на мгновение.

Почетную миссию в этом году выполнил ветеран Николай Морозов. День Победы он встретил на Северном флоте. А в 1981-м пришел на работу в компанию «Мосгаз». В церемонии он участвует активно и с гордостью.

Сотрудники «Мосгаза» Ансар и Виталий уже 15 лет занимаются поддержанием символа Победы, поэтому их называют хранителям Вечного огня.

Профилактику проводят раз в месяц, а также перед праздниками. Впервые огонь в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года. С того момента огонь не погас ни на секунду. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.

«Если вы заметили цвет пламени, он виден и в самую солнечную погоду. Это делается специально, чтобы не возникало впечатления, что прервалось горение», — пояснил Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО «Мосгаз».

Торжественная церемония длится около сорока минут. После всех проверок звезду и пламя возвращают на почетное место — Могилу неизвестного солдата.