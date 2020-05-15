Главный садовод страны дал рекомендации по уходу за растениями

По словам Ганичкиной, держать рассаду дома уже не получается, так как она переросла и ее срочно нужно отвозить на дачу. Она отметила, что садоводы не знают, за что им хвататься из-за режима самоизоляции. А у многих сейчас есть теплицы, где надо высаживать овощи.

Эксперт рассказала, как помочь деревьям после бесснежной зимы.

«Почки и листочки не такие сочные выходят у плодовых деревьев и ягод. Я уже говорила, чтобы огородники поспешили все полить, подкормить, подготовить грядки, посадить рассаду, посеять семена. Все это нужно успеть сделать», — поделилась садовод.

Прежде, чем что-то высаживать, землю необходимо подготовить. Почву нужно обильно полить водой и питательным раствором.