Главный садовод страны дал рекомендации по уходу за растениями
Октябрина Ганичкина, главный садовод страны, в беседе с ИА Nation News рассказала, как заботиться об огороде после бесснежной зимы. Такие рекомендации сейчас очень важны, так как многие люди уехали из города на дачи.
По словам Ганичкиной, держать рассаду дома уже не получается, так как она переросла и ее срочно нужно отвозить на дачу. Она отметила, что садоводы не знают, за что им хвататься из-за режима самоизоляции. А у многих сейчас есть теплицы, где надо высаживать овощи.
Эксперт рассказала, как помочь деревьям после бесснежной зимы.
«Почки и листочки не такие сочные выходят у плодовых деревьев и ягод. Я уже говорила, чтобы огородники поспешили все полить, подкормить, подготовить грядки, посадить рассаду, посеять семена. Все это нужно успеть сделать», — поделилась садовод.
Прежде, чем что-то высаживать, землю необходимо подготовить. Почву нужно обильно полить водой и питательным раствором.