Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов провел лекцию для коллег из регионов | 360°

31 октября 2022, 18:40
Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов провел лекцию для коллег из регионов
Журналисты региональных российских изданий посетили редакцию «Вечерней Москвы». Лекцию для них почитал главный редактор газеты Александр Куприянов, передала «Вечерняя Москва».
Во время встречи он обсудил с коллегами будущее журналистики и печатных СМИ, а также поделился своим опытом управления изданием.
Реклама
Куприянов отметил, что любое СМИ должно уметь работать с критикой. Например, в утреннем деловом выпуске «Вечерней Москвы» есть рубрика «Ревизор», где чиновники отвечают на замечания жителей столицы.
Реклама
Шеф-редактор службы сетевого вещания Юлия Волосатая провела экскурсию для коллег, а также рассказала им о работе телевидения «Вечерка ТВ».
Журналистика
Реклама
Реклама