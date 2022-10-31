Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов провел лекцию для коллег из регионов | 360°

Общество 31 октября 2022, 18:40 Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов провел лекцию для коллег из регионов

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Журналисты региональных российских изданий посетили редакцию «Вечерней Москвы». Лекцию для них почитал главный редактор газеты Александр Куприянов, передала «Вечерняя Москва».

Во время встречи он обсудил с коллегами будущее журналистики и печатных СМИ, а также поделился своим опытом управления изданием.

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Куприянов отметил, что любое СМИ должно уметь работать с критикой. Например, в утреннем деловом выпуске «Вечерней Москвы» есть рубрика «Ревизор», где чиновники отвечают на замечания жителей столицы.

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Шеф-редактор службы сетевого вещания Юлия Волосатая провела экскурсию для коллег, а также рассказала им о работе телевидения «Вечерка ТВ».