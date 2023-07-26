26 июля 2023, 14:13
Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов презентовал в Москве новую повесть «Гамбургский симпатяга»
«Гамбургский симпатяга» — это повесть воспоминаний о друзьях и знакомых, это книга о детстве, рассказал во время презентации своего произведения главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, передала «Вечерняя Москва».
Взяв книгу в руки, читатели смогут познакомиться с историей российского прозаика и кинодраматурга Валерия Залотухи — автора романа «Свечка».
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Куприянов отметил, что в книге много моментов о любви и ее поиске. Он добавил, что ему, как журналисту, свойственно тщеславие, но он постарался избежать этого в своем произведении.
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