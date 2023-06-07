Общество 07 июня 2023, 17:29 Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов презентовал свою книгу «Гамбургский симпотяга»

Читать 360tv в

Журналист, писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов встретился с читателями на книжном фестивале «Красная площадь», где презентовал свою книгу «Гамбургский симпатяга», передала «Вечерняя Москва».

«Мой отец — Иван Михайлович Куприянов — был моряком-краснофлотцем, и в каждом порту, где он останавливался во время плаваний, он оставлял на память письма новым знакомым. А подписывался в них как „Гамбургский симпатяга“», — рассказал читателям Куприянов.

Реклама

Он также отметил, что все персонажи в книге являются реальными героями. Куприянов планирует выпустить свое произведение в июле этого года.