Общество 16 февраля 2023, 12:31 Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов получил грамоту от МВД

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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин наградил главного редактора «ВМ» Александра Куприянова грамотой за вклад в объективное освещение деятельности органов МВД, передала «Вечерняя Москва».

«В трудные моменты люди приходят в полицию, а мы обращаемся к журналистам, чтобы они помогали нам. У нас с редакцией „Вечерки“ сложились теплые и прочные партнерские отношения», — сказал во время награждения Васенин.

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По словам Куприянова, тема сохранения общественного порядка правоохранителями не сходила со страниц газеты с момента ее перезапуска 12 лет назад.

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