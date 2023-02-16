16 февраля 2023, 12:31
Главный редактор «Вечерней Москвы» Куприянов получил грамоту от МВД
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин наградил главного редактора «ВМ» Александра Куприянова грамотой за вклад в объективное освещение деятельности органов МВД, передала «Вечерняя Москва».
«В трудные моменты люди приходят в полицию, а мы обращаемся к журналистам, чтобы они помогали нам. У нас с редакцией „Вечерки“ сложились теплые и прочные партнерские отношения», — сказал во время награждения Васенин.
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По словам Куприянова, тема сохранения общественного порядка правоохранителями не сходила со страниц газеты с момента ее перезапуска 12 лет назад.
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МВД РФ
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