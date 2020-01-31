Главный редактор новостного портала вошел в состав Общественного совета при ГУ МВД России по Москве

Помимо него в состав попали и другие представители основных СМИ РФ: управляющий директор телеканала РБК Илья Доронов, гендиректор «Интерфакса» Михаил Комиссар.

Новым членам Общественного совета предстоит: развивать партнерские отношения с обществом, работать над повышением уровня доверия к силовым структурам, изменять социальную роль полиции, выраженную в защите прав и свобод граждан страны.