Главный редактор NEWS.ru объяснил, какими должны быть современные СМИ

Главный редактор NEWS.ru Мусейб Алекперов в рамках форума РИФ in the City объяснил, какими должны быть современные СМИ. По его словам, изданиям необходимо быть на одной волне с молодыми людьми.

«Общий тренд — поиск развлекательного контента, трансформация СМИ, нахождение новых решений по передаче быстрой информации по принципу TikTok и Likee. В России растет новое поколение, которое не читает или читает совсем мало», — пояснил журналист.

Алекперов подчеркнул, что в настоящий момент подрастающее поколение воспринимает информацию не буквенно, а в виде коротких роликов. Он отметил, что такой тренд впервые появился не в России, а пришел с Запада. Главред пояснил, что исторически там читают еще меньше, пишет сайт NEWS.ru.

Он заключил, что перспективной является быстрая информация, которой можно обмениваться с помощью одного клика.