Главный раввин России объяснил, почему вакцину от ковида не будут проверять на кошерность

Российскую вакцину от коронавируса некорректно оценивать с точки зрения кошерности, так как ее не употребляют в пищу. Об этом рассказал «360» главный раввин России Берл Лазар.

«У нас нет никаких вопросов к вакцине. В Торе написано, что самое главное, чтобы человек был здоров. Для этого нужно сделать все возможное. Тело должно быть здоровым сосудом для души», — сказал он.

По словам Берл Лазара, прежде всего нужно думать о своем здоровье, но важно и не заразить других.

«Поэтому мы за прививки. Любой человек, который может вакцинироваться, должен это сделать. Здесь нет никаких вопросов связанных с кошерностью и запретами в еврейской вере», — добавил он.

В конце января главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что благословил бы вакцину даже в том случае, если бы ее нужно было съесть, а она была бы «некошерной». В приоритете человеческая жизнь.

О кошерности вакцины от коронавируса заговорили после того, как мусульмане подняли вопрос о халяльности препарата. Совет по фетвам ОАЭ в конце декабря выпустил предписание, что приверженцы ислама могут получить вакцину с содержанием в ней нехаляльных компонентов.