Главный раввин РФ оценил идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

«Религия и государство отделены [друг от друга], но это не значит, что нужно забыть о Боге, и что его присутствие в нашей жизни — что-то страшное или негативное, — подчеркнул Лазар. — Наоборот! Это только поможет человеку стать сильней, уверенней».

Глава РС ФЕОР заявил, что упоминание Бога на государственном уровне напоминает гражданам о ценностях и морали, дает человеку правильный ориентир в жизни.

«Сегодня в России уважение к таким ценностям — это, наверное, одна из главных основ и уникальность нашей страны. Все эти нормы этики, нормы морали идут от Бога, и они очень нужны обществу», — отметил раввин.

Также Лазар подчеркнул, что «важно, чтобы не было никакого давления или чтобы люди не чувствовали, что мы хотим заставить их что-то делать».