Главный онколог Москвы рассказал о включении в Американскую ассоциацию хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков рассказал, как получил членство в престижной организации — Американской ассоциации хирургов. Об этом сообщил RT.

«Эта ассоциация отличается от множества профессиональных ассоциаций, которые существуют в мире, тем, что в ней нет такого членства, когда ты просто платишь взносы и становишься членом, а в ней членство выборное — там могут только выбрать», — объяснил специалист.

Один из членов правления ассоциации предложил Хатькову отправить в организацию свое резюме. Профессор подал этот документ, и его представили на суде членов ассоциации. Затем прошло голосование, по итогам которого собравшиеся приняли единогласное решение избрать онколога почетным членом.

Хатькова 15 апреля избрали почетным членом Американской ассоциации хирургов — старейшего объединения специалистов этого профиля США. Он стал первым российским врачом, который вошел в состав этой организации. Утверждение специалиста произошло в ходе утренней сессии 141-го ежегодного собрания ассоциации.

Хатьков — один из пионеров лапароскопической хирургии в онкологии в России. Он первым в РФ выполнил лапароскопическую панкреато-дуоденальную резекцию. В его активе числится более 150 печатных научных работ.