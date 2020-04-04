    04 апреля 2020, 14:39

    Главный нарколог России предложил ограничить продажу алкоголя во всей стране

    Андрей Иванов

    Региональные власти из-за чрезмерного употребления россиянами спиртного во время самоизоляции начали ограничивать его продажу на местах. Главный нарколог Евгений Брюн предложил сделать это по всей России.
    Главный нарколог России предложил ограничить продажу алкоголя во всей стране

    «Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России», — приводит «Интерфакс» слова главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

    Он позитивно оценил решение властей Якутии и Забайкалья наложить полный запрет на продажу алкоголя на время пандемии. Брюн вспомнил указ Петра I, который еще в XVIII веке наложил запрет на торговлю горячительными напитками в этих местах, так как у местных жителей в организме нет фермента, который расщепляет алкоголь.

    Повальное пьянство россиян и увеличение продаж спиртного Брюн объяснил тем, что люди просто сделали запасы, не зная, сколько им еще предстоит просидеть взаперти. По его мнению, на общем уровне заболеваемости алкоголизмом в России это не скажется, так как настоящих алкоголиков не так много. Вся проблема в том, что спиртное ухудшает течение инфекционных заболеваний и увеличивает заразность вируса.

    С начала недели в большинстве российских регионов ввели режим строгой изоляции. Людям запретили выходить на улицу без веской причины. Российские медики зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 43 человека.