Главный нарколог России предложил ограничить продажу алкоголя во всей стране

Региональные власти из-за чрезмерного употребления россиянами спиртного во время самоизоляции начали ограничивать его продажу на местах. Главный нарколог Евгений Брюн предложил сделать это по всей России.

«Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверно, это было бы здорово для всей России», — приводит «Интерфакс» слова главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

Он позитивно оценил решение властей Якутии и Забайкалья наложить полный запрет на продажу алкоголя на время пандемии. Брюн вспомнил указ Петра I, который еще в XVIII веке наложил запрет на торговлю горячительными напитками в этих местах, так как у местных жителей в организме нет фермента, который расщепляет алкоголь.

Повальное пьянство россиян и увеличение продаж спиртного Брюн объяснил тем, что люди просто сделали запасы, не зная, сколько им еще предстоит просидеть взаперти. По его мнению, на общем уровне заболеваемости алкоголизмом в России это не скажется, так как настоящих алкоголиков не так много. Вся проблема в том, что спиртное ухудшает течение инфекционных заболеваний и увеличивает заразность вируса.

С начала недели в большинстве российских регионов ввели режим строгой изоляции. Людям запретили выходить на улицу без веской причины. Российские медики зафиксировали 4731 случай заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 43 человека.