Главный музей Вооруженных сил России построят в Подмосковье в форме звезды

В парке «Патриот» в Московской области построят музейный комплекс Вооруженных сил России. Сергей Шойгу представил Владимиру Путину макет здания — музей возведут в форме звезды.

«Уникальность этого сооружения в том, что мы предполагаем сделать в каждом из крыльев исторический театр, в котором, скажем, здесь — Бородинское сражение. Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги. <…> У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тысячи, разных стволов. <…> Это будет самый крупный музей — почти 150 тысяч квадратных метров», — рассказал министр обороны России в эфире телеканала «Россия 24».

Российскому президенту идея понравилась. Он назвал макет музейного комплекса красивым.

В июне прошлого года в парке «Патриот» открыли собор Воскресения Христова, который получил статус главного храма ВС РФ. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в начале мая рассказал, что он стал одним из самых посещаемых храмов РПЦ в России.