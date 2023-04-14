14 апреля 2023, 14:36
Главный металлургический завод в Мариуполе передали Корпорации развития Донбасса
ДАН: завод «Азовсталь» передали в управление Корпорации развития Донбасса
Металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе передали под управление Корпорации развития. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».
«Компания уже подала заявки на создание и развитие на заводе экопромышленного, промышленного и индустриального парков», — отметил он.
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Шпиленко добавил, что в настоящее время основной задачей является разминирование территории комплекса, после чего ее ждет тщательная инвентаризация.
«Затем корпорация привлечет профильных специалистов для выработки предложений по развитию завода и оценки состояния объекта. После заключения экспертов для благоустройства и расчистки завода пригласят резидентов, которые готовы разместить на площадках „Азовстали“ свои проекты», — заключил глава правления.
Кроме того, выставочный центр «ЭкспоДонбасс» также перейдет под управление корпорации. Он пострадал из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что на месте «Азовстали» возведут технопарк.
Мариуполь
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