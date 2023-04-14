Общество 14 апреля 2023, 14:36 Главный металлургический завод в Мариуполе передали Корпорации развития Донбасса ДАН: завод «Азовсталь» передали в управление Корпорации развития Донбасса РИА «Новости»

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Металлургический завод «Азовсталь» в Мариуполе передали под управление Корпорации развития. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

«Компания уже подала заявки на создание и развитие на заводе экопромышленного, промышленного и индустриального парков», — отметил он.

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Шпиленко добавил, что в настоящее время основной задачей является разминирование территории комплекса, после чего ее ждет тщательная инвентаризация.

«Затем корпорация привлечет профильных специалистов для выработки предложений по развитию завода и оценки состояния объекта. После заключения экспертов для благоустройства и расчистки завода пригласят резидентов, которые готовы разместить на площадках „Азовстали“ свои проекты», — заключил глава правления.

Кроме того, выставочный центр «ЭкспоДонбасс» также перейдет под управление корпорации. Он пострадал из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что на месте «Азовстали» возведут технопарк.