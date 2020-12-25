Главный ледовый городок закончили монтировать в Челябинске

По данным издания, в уходящем году для ледового городка выбрана космическая тематика с ракетами и инопланетянами. Отмечается, что из-за COVID-19 развлекательные программы в городке отменили. При этом горожане и гости Челябинска смогут покататься на горках и устроить фотоссесию. Рядом с городком развернут новогоднюю ярмарку с сувенирами и сладостями.