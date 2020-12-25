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    25 декабря 2020, 19:41

    Главный ледовый городок закончили монтировать в Челябинске

    Артур Блянихов

    Сегодня в Челябинске открывается ледовый городок, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

    По данным издания, в уходящем году для ледового городка выбрана космическая тематика с ракетами и инопланетянами. Отмечается, что из-за COVID-19 развлекательные программы в городке отменили. При этом горожане и гости Челябинска смогут покататься на горках и устроить фотоссесию. Рядом с городком развернут новогоднюю ярмарку с сувенирами и сладостями.