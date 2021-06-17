Главный ямальский профилактолог высказался за обязательную вакцинацию

Главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямала Сергей Токарев поддержал решение об обязательной вакцинации некоторых групп населения, которое было принято в московском регионе, Кузбассе и на Сахалине. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам Токарева, единственный способ жить нормальной жизнью — это всеобщая вакцинация, которая сформирует стойкий коллективный иммунитет к инфекции. «Мы снова начали расширять коечный фонд, это настораживает. Пугающе стабильно видим летальные случаи», — подчеркнул собеседник информагентства.