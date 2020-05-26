Главный итог сделки ОПЕК+ назвали в Кремле

«Во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке», — цитирует представителя Кремля «Вечерняя Москва».

По данным издания, нефтяные котировки сильно обвалились после провала сделки ОПЕК+ в начале марта. В середине апреля был утвержден новый уровень сокращения нефтедобычи: в мае — июне на 23%, до конца 2020 года на 18%, до конца апреля на 14%.