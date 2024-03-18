Общество 18 марта 2024, 18:40 Главный инженер Next-Sound Сидаш: второе место среди аудионосителей по качеству звука занимает винил

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Самым качественным носителем для воспроизведение музыки является мастер-лента, но очень немногие люди могут позволить себе содержать и обслуживать необходимую для нее технику. Об этом НСН рассказал главный инженер компании «Next-Sound» Михаил Сидаш.

На второе место эксперт поместил виниловые пластинки. По его мнению, особый шарм им придают потрескивание и шум, которые называют паразитными резонансами.

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«На втором месте идет винил, потому что это церемония знакомства с музыкой, с пластинкой. Сам по себе это формат, в котором есть паразитные резонансы», — отметил Михаил Сидаш.

Он сравнил шумы на виниле с солью, которая делает уже хорошее блюдо еще вкуснее.

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