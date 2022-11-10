Общество 10 ноября 2022, 20:49 Главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов умер возрасте 78 лет Пресс-служба РАМТ сообщила о смерти главного художника Станислава Бенедиктова РИА «Новости»

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Народный художник России, главный художник Российского академического молодежного театра (РАМТ) Станислав Бенедиктов скончался 10 ноября. Об этом сообщили на сайте театра.

Бенедиктов ушел из жизни в возрасте 78 лет. В театре его назвали выдающимся художником-сценографом, чье творчество «по праву считают одним из фундаментальных явлений современной российской сценографии».

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«Это невосполнимая утрата. Помним! Скорбим», — отметили в пресс-службе РАМТ.

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Представители театра подчеркнули, что дату и место прощания с Бенедиктовым объявят позже.

Он был художником-постановщиком десятков драматических, оперных и балетных постановок в российских театрах и за границей. Бенедиктов — лауреат множества государственных и международных премий. С 1980 года работал в РАМТе и участвовал в оформлении свыше 50 спектаклей.