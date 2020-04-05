Главный хирург США показал, как в домашних условиях сделать медицинскую маску. Видео
На видео Адамс взял обычную футболку и отрезал от нее нижнюю часть, чтобы получилась широкая полоска ткани. Вместо футболки можно использовать шарф или полотенце. Затем медик сложил вырезанную часть в несколько слоев и закрепил с двух сторон резинки для волос. В итоге получилась тканевая маска, которая хорошо прилегает к лицу.
Ролик опубликовал в Facebook Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Ранее президент страны Дональд Трамп попросил жителей не покупать специализированные маски, чтобы была возможность сохранить их для врачей. Он призвал делать маски самим или заказывать в Сети тканевые средства защиты.
Сейчас в США насчитывается 312 тысяч случаев инфицирования и около 8,5 тысячи смертей от коронавируса. В мире этот показатель перевалил за отметку в 1,2 миллиона человек.