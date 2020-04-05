Главный хирург США показал, как в домашних условиях сделать медицинскую маску. Видео

Сейчас уже не в каждой аптеке можно найти медицинские маски, хотя во время пандемии они необходимы. Генеральный хирург США Джером Адамс записал видеоинструкцию, как сделать маску из подручных материалов.

На видео Адамс взял обычную футболку и отрезал от нее нижнюю часть, чтобы получилась широкая полоска ткани. Вместо футболки можно использовать шарф или полотенце. Затем медик сложил вырезанную часть в несколько слоев и закрепил с двух сторон резинки для волос. В итоге получилась тканевая маска, которая хорошо прилегает к лицу.

Ролик опубликовал в Facebook Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Ранее президент страны Дональд Трамп попросил жителей не покупать специализированные маски, чтобы была возможность сохранить их для врачей. Он призвал делать маски самим или заказывать в Сети тканевые средства защиты.

Сейчас в США насчитывается 312 тысяч случаев инфицирования и около 8,5 тысячи смертей от коронавируса. В мире этот показатель перевалил за отметку в 1,2 миллиона человек.