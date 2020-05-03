Главный эпидемиолог Минздрава объяснил, когда можно будет говорить о конце пандемии

Назвать точную дату окончания пандемии коронавируса в России можно будет только тогда, когда удельный вес новых случаев заражения будет составлять менее 1%. Преждевременный отказ от ограничений может привести к новой вспышке.

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%. Хотел бы при этом особо подчеркнуть важность неукоснительного соблюдения и в этот период таких изоляционно-ограничительных мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция», — рассказал в интервью «Парламентской газете» главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Собеседник подчеркнул, что все прогнозы сейчас касаются сроков наступления пика заражения и выхода на плато. За последнее время интенсивность развития эпидемического процесса немного замедлилась.

Ранее аналитики из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания пандемии в РФ с 8 на 12 августа из-за роста числа инфицированных. Всего в России коронавирус подхватили 134 687 человек. От COVID-19 скончались 1280 инфицированных.