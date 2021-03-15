Главный диетолог Москвы рассказала, кому нельзя держать пост

Детям, беременным, кормящим женщинам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниям не рекомендуется держать строгий пост. Тем, кто решил воздержаться от еды, главный диетолог Москвы Антонина Стародубова посоветовала заменить животный белок на растительный.

Яйца, мясо, молочные продукты, по ее мнению, лучше заменить на хлеб из муки грубого помола, каши и макароны из твердых сортов пшеницы. Об этом она сообщила РИА «Новости».

Она подчеркнула, что пост — это не диета. При неправильной организации питания может ухудшиться общее состояние здоровья и работоспособности даже у здоровых людей.

«Поэтому если вы приняли решение соблюдать пост, ориентируйтесь на свое самочувствие и в случае его ухудшения своевременно обратитесь к врачу», — отметила Стародубова.

Она напомнила, что ограничения в питании во время Великого поста включают в себя не только исключение определенных продуктов из рациона, но и сокращение количества приемов пищи, определенную кулинарную обработку блюд.