Главный детский гематолог России попросил его отпустить. Он на посту уже 42 года

Бессменный глава национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 73-летний Александр Румянцев попросил отставки. Минздрав его не отпускает.

«Я в этой должности нахожусь 42 года... Я при полном здравии, памяти, стараюсь свои многочисленные функции передать преемникам», — рассказал Румянцев. Его слова привел «Интерфакс».

По словам Румянцева, он уже передал должность гендиректора Центра имени Рогачева Галине Новичковой. Вот она-то, по мнению врача, и могла бы стать его преемницей. К такому же мнению, уверен Румянцев, скоро придут и в министерстве.

Румянцев стал главным внештатным детским специалистом-гематологом Минздрава еще в 1978 году. с тех пор так и занимает эту должность, пересидев на ней почти два десятка министров здравоохранения. Кроме этого, Румянцев тянет лямку как вице-президент Национальной медицинской палаты, почетный президент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, президент Национального общества детских гематологов и онкологов, член президиума РАН, член правления Союза педиатров. В 73 года это и правда многовато.