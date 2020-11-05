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    05 ноября 2020, 20:20

    Главный архитектор музея-заповедника «Кижи» Куспак скончался

    Артур Блянихов

    На 64-м году из жизни ушел член союза архитекторов России, главный архитектор музея-заповедника «Кижи» Владислав Куспак. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу музея.

    «После тяжелой продолжительной болезни скончался главный архитектор музея-заповедника „Кижи“ Владислав Николаевич Куспак», — цитируют пресс-службу музея «Известия».

    По данным издания, Куспак был победителем и участником многих дизайнерских и архитектурных конкурсов. Отмечается, что он входил в число ведущих архитекторов Карелии.