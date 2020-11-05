Главный архитектор музея-заповедника «Кижи» Куспак скончался
На 64-м году из жизни ушел член союза архитекторов России, главный архитектор музея-заповедника «Кижи» Владислав Куспак. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу музея.
«После тяжелой продолжительной болезни скончался главный архитектор музея-заповедника „Кижи“ Владислав Николаевич Куспак», — цитируют пресс-службу музея «Известия».
По данным издания, Куспак был победителем и участником многих дизайнерских и архитектурных конкурсов. Отмечается, что он входил в число ведущих архитекторов Карелии.