Главный архитектор музея-заповедника «Кижи» Куспак скончался

«После тяжелой продолжительной болезни скончался главный архитектор музея-заповедника „Кижи“ Владислав Николаевич Куспак», — цитируют пресс-службу музея «Известия».

По данным издания, Куспак был победителем и участником многих дизайнерских и архитектурных конкурсов. Отмечается, что он входил в число ведущих архитекторов Карелии.