Главный архитектор Москвы Кузнецов: новый детский сад появится в Московском | 360°

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Главный архитектор Москвы Кузнецов: новый детский сад появится в Московском

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В Московском начнется строительство детского сада на 350 мест. Об этом сообщил сайт «Мэшсити» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В детском саду появятся посещения для персонала, кабинеты для занятий музыкой и физической культурой.

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На территории рядом с детским садом высадят деревья и кустарники. Там также установят детскую игровую площадку и теневые навесы.

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Детские сады

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