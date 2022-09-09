Главный архитектор Москвы Кузнецов: новый детский сад появится в Московском | 360°

Общество 09 сентября 2022, 15:30 Поделиться Telegram

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Viber Главный архитектор Москвы Кузнецов: новый детский сад появится в Московском

Читать 360tv в

В Московском начнется строительство детского сада на 350 мест. Об этом сообщил сайт «Мэшсити» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В детском саду появятся посещения для персонала, кабинеты для занятий музыкой и физической культурой.

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На территории рядом с детским садом высадят деревья и кустарники. Там также установят детскую игровую площадку и теневые навесы.

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