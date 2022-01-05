Россиянам рассказали о главных модных трендах в 2022 году

Яркие цвета войдут в главные модные тренды в 2022 году, эпоха скучных серых тонов уходит. Об том в беседе с Lenta.ru рассказала стилист Ольга Ким.

По ее словам, в моде появился запрос на яркие сочетания цветов.

«Люди устали от эпохи коронавируса, принесшей в повседневный гардероб много тусклых оттенков. Яркие сочетания помогут вдохновиться и наполниться жизнеутверждающей энергией», — рассказала стилист.

Длинные брюки в пол также будут востребованы в 2022 году, также возвращается низкая посадка. Ей сложней прижиться, поскольку этот вариант подходит в основном для подтянутых фигур.

«Этот тренд уже сейчас царит в стрит-моде, и с течением времени этот тренд доберется и до масс», — заявила Ким.

Из обуви в тренд войдет мужская обувь на толстой подошве. «Это челки, брогги, оксфорды, лоферы на толстой активной подошве», — рассказала стилист.