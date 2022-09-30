Главные цитаты из обращения Путина вывели на уличные экраны городов | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 22:00

Президент России призвал Украину к переговорам. Речь Путина глазами иностранных СМИ

Происшествия

30 сентября 2022, 21:59

ВСУ уличили в чрезмерной жестокости при обстреле автоколонны в Запорожье

Реклама

Эксклюзив

30 сентября 2022, 21:41

Речь Путина задала вектор исторического развития

Важное

30 сентября 2022, 21:38

Пушилин раскзал о выдерживающих натиск подразделениях под Красным Лиманом

Мир

30 сентября 2022, 21:26

Меркель отказала Европе в будущем без диалога с Россией. Но власти Германии к ней не прислушаются

Важное

30 сентября 2022, 21:19

Правила предоставления отсрочки сотрудникам ОПК утвердили

Мир

30 сентября 2022, 21:17

США приступили к разработке плана на случай использования Россией ядерного оружия

Спецоперация

30 сентября 2022, 21:08

Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой ускорить начало третьей мировой войны

Подмосковье

30 сентября 2022, 21:07

Компании и предприниматели из Химок запустили акцию поддержки мобилизованных жителей округа

Общество

30 сентября 2022, 20:58

Главные цитаты из обращения Путина вывели на уличные экраны городов

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин перед подписанием договоров с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выступил с обращением к россиянам и жителям новых регионов. Главные заявления российского лидера показали на медиафасадах по всей стране. Кампанию запустил медиахолдинг MAER.

Реклама

За главным событием дня следила вся страна. В своем выступлении президент России отметил право жителей республик Донбасса и освобожденных территорий на самоопределение, а также пообещал им защиту и возвращение к мирной жизни.

Главные цитаты из выступлений вывели на медиафасадах страны для тех, кто по каким-то причинам не смог увидеть прямой эфир.

«Перед нами событие очень высокой социальной значимости, поэтому, несмотря на то, что обращение президента можно включить по телевизору или на смартфоне, мы заботимся о тех, у кого по какой-то причине нет этой возможности. Необходимо, чтобы все были в курсе, как страна будет жить дальше», — заявил генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

На главных медиафасадах России в режиме реального времени главные заявления президента появлялись с фоном, текстом и графикой. В компании пояснили, что такой подход привлекает внимание людей и помогает россиянам быть в курсе главных событий страны.

Владимир Путин

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама