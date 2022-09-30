Главные цитаты из обращения Путина вывели на уличные экраны городов | 360°

Общество 30 сентября 2022, 20:58 Поделиться Telegram

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Viber Главные цитаты из обращения Путина вывели на уличные экраны городов

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Президент России Владимир Путин перед подписанием договоров с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей выступил с обращением к россиянам и жителям новых регионов. Главные заявления российского лидера показали на медиафасадах по всей стране. Кампанию запустил медиахолдинг MAER.

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За главным событием дня следила вся страна. В своем выступлении президент России отметил право жителей республик Донбасса и освобожденных территорий на самоопределение, а также пообещал им защиту и возвращение к мирной жизни.

Главные цитаты из выступлений вывели на медиафасадах страны для тех, кто по каким-то причинам не смог увидеть прямой эфир.

«Перед нами событие очень высокой социальной значимости, поэтому, несмотря на то, что обращение президента можно включить по телевизору или на смартфоне, мы заботимся о тех, у кого по какой-то причине нет этой возможности. Необходимо, чтобы все были в курсе, как страна будет жить дальше», — заявил генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор.

На главных медиафасадах России в режиме реального времени главные заявления президента появлялись с фоном, текстом и графикой. В компании пояснили, что такой подход привлекает внимание людей и помогает россиянам быть в курсе главных событий страны.

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