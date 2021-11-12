Главные санитарные врачи получат расширенные полномочия

Главные санитарные врачи в регионах будут предоставлять губернаторам рекомендации по борьбе с коронавирусом. Главы субъектов должны будут предоставить обоснованный отказ, если они с предложениями не согласны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что по законодательству главные санитарные врачи в регионах и санитарный врач России имеют особые полномочия в условиях пандемии, теперь их чрезвычайные полномочия будут расширены, сообщило РИА «Новости».

«Главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования. Если губернатор не согласен с ними, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение», — сказала вице-премьер.

Голикова уточнила, что в таком случае меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России.

Ранее вице-премьер объяснила, что разработка законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта была обусловлена несоблюдением жителями страны ограничительных и профилактических мер.