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    12 ноября 2021, 19:55

    Главные санитарные врачи получат расширенные полномочия

    Вице-премьер Голикова: если губернатор не согласен с санврачами, то должен будет мотивировать отказ

    Ольга Назаркина

    Главные санитарные врачи в регионах будут предоставлять губернаторам рекомендации по борьбе с коронавирусом. Главы субъектов должны будут предоставить обоснованный отказ, если они с предложениями не согласны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Главные санитарные врачи получат расширенные полномочия

    Она напомнила, что по законодательству главные санитарные врачи в регионах и санитарный врач России имеют особые полномочия в условиях пандемии, теперь их чрезвычайные полномочия будут расширены, сообщило РИА «Новости».

    «Главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования. Если губернатор не согласен с ними, то он должен в короткие сроки представить мотивированное заключение», — сказала вице-премьер.

    Голикова уточнила, что в таком случае меры реагирования должен принимать главный санитарный врач России.

    Ранее вице-премьер объяснила, что разработка законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и некоторых видах транспорта была обусловлена несоблюдением жителями страны ограничительных и профилактических мер.