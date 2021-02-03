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    03 февраля 2021, 01:09

    Россиянам раскрыли главные минусы панельных новостроек

    Дарья Бунякова

    Панельные новостройки обладают плохой шумоизоляцией, не имеют подземной парковки и могут пойти трещинами через некоторое время. Из-за всех этих минусов подобный тип жилья уступает кирпично-монолитным домам.
    Россиянам раскрыли главные минусы панельных новостроек

    Плохая шумоизоляция является одним из главных недостатков панельных новостроек, пишет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов агентства недвижимости «Ваша квартира». Также минус бесшовных строений кроется в отсутствии подземных паркингов, наличие которых для многих жильцов критично.

    «Также существенным минусом панельных домов является неравномерная усадка. Так, через некоторое время после возведения объекта можно увидеть трещины», — рассказали специалисты.

    Следующим недостатком назвали ограниченность в этажности. Монолитные дома могут быть намного выше, чем панельные новостройки. При этом эксперты считают, что в течение 10-15 лет недвижимость эконом и комфорт-класса будут строить именно бесшовным способом.

    Ранее оценочная группа компаний SRG сообщила, что за последний год в России сильно подорожало жилье на вторичном рынке. В Петербурге цены на квартиры взлетели почти на 21%, а в Москве на 16,93%.