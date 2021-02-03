Россиянам раскрыли главные минусы панельных новостроек

Панельные новостройки обладают плохой шумоизоляцией, не имеют подземной парковки и могут пойти трещинами через некоторое время. Из-за всех этих минусов подобный тип жилья уступает кирпично-монолитным домам.

Плохая шумоизоляция является одним из главных недостатков панельных новостроек, пишет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов агентства недвижимости «Ваша квартира». Также минус бесшовных строений кроется в отсутствии подземных паркингов, наличие которых для многих жильцов критично.

«Также существенным минусом панельных домов является неравномерная усадка. Так, через некоторое время после возведения объекта можно увидеть трещины», — рассказали специалисты.

Следующим недостатком назвали ограниченность в этажности. Монолитные дома могут быть намного выше, чем панельные новостройки. При этом эксперты считают, что в течение 10-15 лет недвижимость эконом и комфорт-класса будут строить именно бесшовным способом.

Ранее оценочная группа компаний SRG сообщила, что за последний год в России сильно подорожало жилье на вторичном рынке. В Петербурге цены на квартиры взлетели почти на 21%, а в Москве на 16,93%.