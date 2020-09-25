Главную ресторанную улицу Петербурга сделают пешеходной

Въезд в эти дни на улицу Рубинштейна разрешат только собственникам, работникам заведений, инвалидам, водителям специальной техники и экстренных служб, «Почте России». А вот гости питейных заведений больше не смогут там парковаться. Нововведение вступит в силу в конце октября.

Кроме того, на улице появится единая система видеопокрытия. Благодаря ей можно будет следить за порядком на территории. С 1 декабря там планируют организовать постоянный патруль и опорный пункт полиции, написала «Экономика сегодня».

Улица Рубинштейна — главная ресторанная улица в Петербурге. На ней расположено 40 домов и более 50 кафе, баров и ресторанов. Она превратилась в самостоятельный бренд и одно из главных туристических мест в Северной столице.