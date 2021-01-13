Главную проблему Кургана назвали местные жители
Жители Кургана в ходе опроса о стратегических интересах и приоритетах развития города рассказали, что основной проблемой административного центра региона считают качество медицинского обслуживания, пишет сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
«Наиболее актуальной проблемой для Кургана, по мнению респондентов, является качество медицинского обслуживания, так считают 85% опрошенных», — уточнили в пресс-службе.
Кроме этого, 80% респондентов обеспокоены проблемой низкого заработка, 72% опрошенных волнует изношенность коммунальной инфраструктуры. Еще горожан не устраивает высокий уровень безработицы, недостаток рабочих мест.
В эксперименте поучаствовали порядка 300 человек. Слова респондентов учтут при обновлении Стратегии социально-экономического развития города.