Главную проблему Кургана назвали местные жители

«Наиболее актуальной проблемой для Кургана, по мнению респондентов, является качество медицинского обслуживания, так считают 85% опрошенных», — уточнили в пресс-службе.

Кроме этого, 80% респондентов обеспокоены проблемой низкого заработка, 72% опрошенных волнует изношенность коммунальной инфраструктуры. Еще горожан не устраивает высокий уровень безработицы, недостаток рабочих мест.

В эксперименте поучаствовали порядка 300 человек. Слова респондентов учтут при обновлении Стратегии социально-экономического развития города.