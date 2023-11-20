20 ноября 2023, 17:47
Главную новогоднюю елку в России показали из космоса
«Рослесинфорг» показал фото главной новогодней елки России во Фрянове из космоса
На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга» сообщило РИА «Новости».
«Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров», — рассказали в организации.
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Найти идеальную елку удалось с помощью спутникового фото.
Кандидатами ежегодно становятся 50-70 деревьев. Главные требования к идеальной елке — гладкий и прямой ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы техника могла подъехать к дереву в лесу.
В новогодние праздники в Подмосковье проведут свыше 10 тысяч мероприятий. Тематические программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры. Кроме того, жителей и гостей региона ждут 39 ледовых спектаклей и 800 спектаклей.
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