Общество 20 ноября 2023, 17:47 Главную новогоднюю елку в России показали из космоса «Рослесинфорг» показал фото главной новогодней елки России во Фрянове из космоса РИА «Новости»

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На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга» сообщило РИА «Новости».

«Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров», — рассказали в организации.

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Найти идеальную елку удалось с помощью спутникового фото.

Фото: Рослесинфорг

Кандидатами ежегодно становятся 50-70 деревьев. Главные требования к идеальной елке — гладкий и прямой ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы техника могла подъехать к дереву в лесу.

В новогодние праздники в Подмосковье проведут свыше 10 тысяч мероприятий. Тематические программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры. Кроме того, жителей и гостей региона ждут 39 ледовых спектаклей и 800 спектаклей.