Главную новогоднюю елку России увезли из Кремля

«Игрушки были сняты, а елка демонтирована, после чего вывезена с Соборной площади Кремля», — приводит агентство слова Крыловой.

Она отметила, что из древесины этой елки сделают сувениры — это уже стало традицией.

Главную новогоднюю елку России срубили в первой половине декабря под Наро-Фоминском. Ее выбрали среди 50 претенденток. Высота исполинского дерева составила 25 метров, а размах ветвей 10 метров. Эта елка росла около 100 лет. Вместо срубленного векового дерева посадят несколько маленьких.