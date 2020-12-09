Вековую ель для Кремля срубили в Подмосковье. Вот как это было

Новогоднюю елку, которую установят на Соборной площади Кремля, нашли и срубили в Наро-Фоминском округе Московской области. Ее выбрали из 50 претенденток.

«Мы выбрали из порядка 50 елок эту красавицу. Она ровная, пирамидальная и без изъянов», — заявил заместитель начальника ГЭУ управления делами президента России Анатолий Качанов. По совместительству он работает начальником главного штаба по организации Общероссийской новогодней елки.

Источник фото: телеканал «360»

Ель, на которую пал выбор, очень высокая. Ее укоротят на несколько метров, иначе в Кремль дерево завезти будет невозможно. Качанов отметил, что ее нарядят к 21 декабря. По его словам, из-за пандемии коронавируса в этом году детей на елке в Кремле не будет.

Вместо этого вечером 31 декабря на федеральных телеканалах организуют трансляцию праздничного представления из Государственного Кремлевского дворца.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир рассказала, что главной новогодней елке страны около 100 лет. Вместо срубленного векового дерева посадят несколько маленьких. Выбранную ель уже уложили на специальный транспорт, который отвезет ее в самое сердце Москвы.