Главную новогоднюю елку России привезли на Соборную площадь Кремля. Видео

Главная новогодняя елка страны доставлены на Соборную площадь Кремля. В пути дерево сопровождал кортеж полиции. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«С божьей помощью доехали. Елочка чувствует себя очень хорошо. Ехали с остановками, часа полтора-два. Я очень волновался, так как ответственная работа», — рассказал водитель автомобиля, перевозившего ель.

Главное новогоднее дерево страны имеет высоту порядка 28 метров, обхват ствола составляет 56 сантиметров. Возраст дерева специалисты оценивают в 90 лет.

В этом году ель для установки в Кремле нашли в Щелковском районе Подмосковья. При этом искать главный новогодний символ лесничие начали еще летом.