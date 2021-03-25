Главную елку Санкт-Петербурга превратят в часы

Главная елка Санкт-Петербурга, которая украшала Дворцовую площадь на Новый год, все еще досушивается. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Городской центр рекламы и праздничного оформления.

Из ствола дерева сделают поделки.

«Мы планируем работы на конец месяца — первые 10 дней апреля», — сказал директор центра Андрей Чистяков.

Елка сейчас лежит на специальном складе. Из праздничного дерева изготовят сувениры. Это будут часы, циферблатом которых станет сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом. Подарки направят в социальные учреждения города, кому именно — пока решается.

«Сначала посмотрим пилотный экземпляр и потом дадим четкую работу по часам», — добавил Чистяков.

Главную елку привели из Всеволожского района Ленинградской области. Она простояла на Дворцовой площади до конца января. Изначально дерево должно было украшать центр столицы до старого Нового года, но из-за многочисленных просьб горожан губернатор Александр Беглов распорядился продлить сроки.