27 ноября 2023, 19:10
Главную елку Петербурга срубят в Выборгском районе Ленобласти
Главную новогодюю елку Петербурга, которую установят на Дворцовой площади, срубят в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Пока неизвестно, когда именно будут рубить елку. Но в прошлом году ее начали устанавливать 7 декабря.
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«Традиционно ель не меньше 25 метров в длину, стройная и пушистая», — рассказал директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.
Санкт-Петербург
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