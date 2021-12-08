Жители Мурманска потребовали вернуть рисунок «зайца-алкаша» под главную елку города

Жители Мурманска обратили внимание на то, что в этом году под новогодней елкой в историческом центре города Росте не хватает так полюбившегося горожанам «зайца-алкаша». Информация об этом появилась в группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

В течение нескольких лет на ограждении елки появлялся рисунок зайца с бутылкой и хмельным выражением морды. При этом популярность «заяц-алкаш» обрел лишь в 2020 году после того, как засветился в вечернем шоу Ивана Урганта.

Источник фото: группа «Мурманск» / «ВКонтакте».

Как посчитали жители Мурманска, после этого «заяц-алкаш» станет региональным брендом и прославил на всю страну.

«Заяц — это бренд Росты», «Зайца-алкаша зря убрали», «Елка красивая, но зайца верните», писали люди в комментариях.

После шоу персонаж так полюбился местным жителям, что его изображение даже стало появляться на одежде и значках.

«Зато другие оценили. Так, что заяц стал красоваться на футболках и значках. Смешной такой заяц, как по мне», — поделилась мнением пользовательница соцсети.

Чаще всего в подарок детям на Новый год в этот раз россияне покупают плюшевых тигров, рассказал специалист по производству и продажам детских игрушек Сергей Молотков. По его словам, лучше всего приобретают плюшевые игрушки в новогоднем прикиде. Это самый актуальный тренд на рынке. Спрос на такие игрушки повысился еще в ноябре и продолжает расти. Ближе к Новому году цена на эти игрушки будет увеличиваться.