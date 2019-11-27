Главную елку фестиваля «Путешествие в Рождество» установили на Манежной площади
Ель высотой в 20 метров установили на Манежной площади Москвы. Она станет главным новогодним деревом фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на автора концепции оформления елок предстоящего мероприятия Ирину Субботину.
По ее словам, подходящее дерево искали с лета. Наконец свой выбор остановили на 75-летней ели высотой в 20 метров и весом в пять тонн.
«Всего на фестивале будет более 300 елок, а 130 из них мы установим на Манежной площади, где они образуют волшебный зимний лес», — рассказала Субботина.
Она добавила, что уже появившееся на площади главное дерево — это олицетворение Москвы. Елку уже украсили красно-золотыми игрушками и гирляндами.
Звезду на макушке главного новогоднего дерева установят в ближайшее время.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется 13 декабря.