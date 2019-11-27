Главную елку фестиваля «Путешествие в Рождество» установили на Манежной площади

По ее словам, подходящее дерево искали с лета. Наконец свой выбор остановили на 75-летней ели высотой в 20 метров и весом в пять тонн.

«Всего на фестивале будет более 300 елок, а 130 из них мы установим на Манежной площади, где они образуют волшебный зимний лес», — рассказала Субботина.

Она добавила, что уже появившееся на площади главное дерево — это олицетворение Москвы. Елку уже украсили красно-золотыми игрушками и гирляндами.

Декоратор украшает новогоднюю елку, установленную на Манежной площади, в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

Звезду на макушке главного новогоднего дерева установят в ближайшее время.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется 13 декабря.