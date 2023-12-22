Общество 22 декабря 2023, 14:35 Главную ель России украсили на Соборной площади в Москве Более 1,5 тысячи игрушек появились на главной новогодней ели России в Москве РИА «Новости»

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Более 1,5 тысячи украшений появилось на главной новогодней ели России, установленной на Соборной площади в Москве. Оригинальные игрушки познакомят детей с различными видами творческих ремесел и вдохновят на выбор хобби или жизненного пути. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тематика убранства ели получила название «Праздничный концерт». Основу декораций составили сверкающие гирлянды, искрящиеся шары и светящиеся сосульки, а среди игрушек можно найти барабаны, скрипки, трубы и маски.

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Цвета украшений подобрали в теплых золотистых и жемчужных оттенках, а также в классических красных и белых, что позволило декору гармонировать с золотыми и серебряными куполами белокаменных соборов.

Ель возрастом 84 года и высотой в 25 метров имеет размах веток в 10 метров. Диаметр ее ствола составил 60 сантиметров. Отбор среди 30 претенденток длился несколько месяцев.

Также в центре Москвы открыли выставку дизайнерских елей. Она будет работать на Кузнецком Мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».