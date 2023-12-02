Общество 02 декабря 2023, 19:27 Главному военному клиническому госпиталю имени академика Бурденко исполнилось 316 лет

Читать 360tv в

Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко отпраздновал 316-летие. Его основал Петр I. С тех пор медучреждение является главным госпиталем России.

Сейчас госпиталь — это современное многопрофильное медицинское учреждение. За последний год в нем лечились свыше 34 тысяч пациентов.

Реклама

Специалисты медучреждения первыми приходят на помощь раненым и больным в зоне боевых действий. В госпитале постоянно обновляется оборудование, проводится повышение квалификации медперсонала. Также врачи используют здесь новые методы лечения.

Все медицинские работники госпиталя участвуют в программах Непрерывного медицинского образования. В нем числятся 22 профессора и 312 кандидатов и докторов наук.