Общество 31 марта 2023, 16:40 Главному редактору «Вечерней Москвы» присвоили звание «Легенда отечественной журналистики»

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Главный редактор «ВМ» получил звание «Легенда отечественной журналистики» на премии Союза журналистов России «Золотое перо России». Церемония награждения прошла 30 марта в Москве, передала «Вечерняя Москва».

Александр Куприянов занял пост главного редактора «ВМ» в 2012 году. Ранее он сотрудничал с изданиями «Комсомольская правда», «Российская газета», «Известия», «Экспресс-газета», «Издательский дом Куприянова».

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Всего награды на церемонии получили 47 человек. Среди них — менеджеры, фотокорреспонденты, научные журналисты, главные редакторы.