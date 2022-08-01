Москвичи назвали однополые браки главной угрозой демографии
«Мосопрос»: москвичи считают однополые браки большей угрозой демографии, чем аборты
Главной угрозой демографии жители Москвы назвали однополые браки. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой «Мосопрос».
Респондентам предложили на выбор два пункта, которые могут сказаться на демографической ситуации в городе, аборты и однополые браки. Подавляющее большинство опрошенных горожан (65%) заявили, что на демографии могут сказаться узаконенные отношения людей одного пола. Только 35% выбрали аборт, как главную угрозу для повышения рождаемости.
Авторы исследования отметили, что при распределении респондентов по округам столицы результаты оказались достаточно однородными. Источник проблемы с повышением рождаемости видят от 32% до 39% жителей, а 61 — 68% указали на однополые браки.
При этом мужчины чаще называли проблемой с рождаемостью искусственное прерывание беременности, женщины напротив — указали, что в однополых отношениях детей не появится.
«Любопытно, что две трети населения Москвы не считают аборты проблемой, но придают большое значение однополым бракам, которые у нас в стране даже не разрешены», — подчеркнули авторы исследования.
Социологи отметили, что обсуждение проведенного опроса в социальных сетях стало рекордным по количеству комментариев. Из сообщений пользователей следует, что главным источник демографических проблем кроется в общем положении дел в городе: высоких ценах, отсутствии культуры и эгоизме молодежи. Всего в опросе приняли участие 7668 москвичей.