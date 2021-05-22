Главной темой ПМЭФ-2021 станет экономика новой реальности

Организаторы Петербургского международного экономического форума представили расширенную деловую программу мероприятия. Она опубликована на сайте ПМЭФ-2021.

Главная тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Деловая программа ПМЭФ разбита на четыре направления: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты». Всего пройдет более 130 экспертных дискуссий, которые охватят широкий спектр тем.

В диалогах на полях ПМЭФ примут участие представители бизнес-сообществ из Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Японии, Катара, стран Африки, Латинской Америки, Северной Америки. Состоится также диалог «ЕАЭС-АСЕАН».

В статусе страны-гостя ПМЭФ-2021 выступит Катар. Его делегация станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических мероприятиях. В Петербург приедут представители 50 катарских организаций. На ПМЭФ обсудят развитие отношений России и Катара в торгово-экономической и культурой сферах. Состоится также двусторонний бизнес-диалог на высоком уровне, посвященный развитию инвестиционных проектов.

ПМЭФ-2021 станет первым деловым масштабным событием года после отказа в очных мероприятиях, отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Значительная часть деловой программы посвящена вопросам кооперации, международному сотрудничеству в целях развития. Сегодня мы уже оказались в новой реальности, мир изменился, наша задача — перестроиться, и для этого крайне важно объединять свои усилия, выстраивать диалог как на национальном уровне, так и на международном», — отметил Кобяков.

В числе иностранных участников форума — главы компаний Total, Wintershall Dea GmbH, Siemens Energy AG, «Huawei Евразия», директор Европейского регионального бюро ВОЗ, генсекретарь МИРЭС, президент Всемирного экономического форума и многие другие.

Петербургский международный экономический форум будет проходить 2–5 июня.