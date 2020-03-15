    15 марта 2020, 13:53

    Главное — «утренние фильтры». Жителям Подмосковья посоветовали каждый день мерить температуру себе и детям

    Екатерина Керсипова

    Жителям Московской области напомнили, насколько важно в условиях коронавируса измерять температуру по утрам. Особенно — для детей. Родители должны каждое утро узнавать температуру своего ребенка перед тем, как отправить его в детский сад или школу. Об этом сообщил Telegram-канал подмосковного оперативного штаба со ссылкой на министерство образования.
    Главное — «утренние фильтры». Жителям Подмосковья посоветовали каждый день мерить температуру себе и детям

    14 марта губернатор Подмосковья усилил меры предосторожности в области — теперь дети могут учиться из дома, если того захотели их родители. При этом ребята не будут отставать по школьной программе — учеба продолжится дистанционно, а домашние задания ученики будут получать на школьном портале.

    При этом если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, специалисты будут ждать его в школе или детском саду. Все учреждения будут работать в штатном режиме.

    Никакие справки не понадобятся, если ребенок здоров, но его решили оставить учиться дома. А если на «утреннем фильтре» в школе у него найдут температуру, или если школьник болен, родителям советуют обратиться к педиатру и взять справку.

    «Утренний фильтр» — важное нововведение в Подмосковье. Это одна из профилактических мер для того, чтобы коронавирус не распространился. Согласно ему, каждое утро ребятам в детских садах и школах будут мерить температуру.