14 марта губернатор Подмосковья усилил меры предосторожности в области — теперь дети могут учиться из дома, если того захотели их родители. При этом ребята не будут отставать по школьной программе — учеба продолжится дистанционно, а домашние задания ученики будут получать на школьном портале.

При этом если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, специалисты будут ждать его в школе или детском саду. Все учреждения будут работать в штатном режиме.

Никакие справки не понадобятся, если ребенок здоров, но его решили оставить учиться дома. А если на «утреннем фильтре» в школе у него найдут температуру, или если школьник болен, родителям советуют обратиться к педиатру и взять справку.

«Утренний фильтр» — важное нововведение в Подмосковье. Это одна из профилактических мер для того, чтобы коронавирус не распространился. Согласно ему, каждое утро ребятам в детских садах и школах будут мерить температуру.