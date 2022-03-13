Военный психолог Алексей Захаров рассказал «360», как он и его коллеги помогают военнослужащим притупить страх и не совершать необдуманных действий. Главное — «заставить работать мозг», убежден эксперт.

«Чем больше человек работает головой, тем меньше эмоций он испытывает. Поэтому наша главная задача при подготовке — заставить военного человека работать головой и творчески воспринимать ситуацию вокруг. Отслеживать обстановку, выполнять последовательность действий и корректировать ее исходя из возникающих изменений. Тогда у него не будет страха. Страх просто будет присутствовать на фоне, как привычное чувство. Как только человек перестает думать и возникает паника, сразу сыпется система управления боевым подразделением и самим собой», — пояснил Захаров.

По его словам, в плен люди сдаются в «ситуации паники». Его действия в таком случае определяются чувством безысходности, а «творческий военный человек определяет систему входа и выхода из ситуации».

«Военные соответствующим образом тренируются, тренируют возможности мозга принимать ситуацию и реагировать на нее», — отметил Алексей Захаров.

Должность «психолог полка» в Вооруженных силах России ввели в середине 90-х годов ХХ века по приказу министра обороны. Таким образом предполагалось совершенствовать воспитательную работу с личным составом.

Работа военного психолога направлена на то, чтобы повысить эффективность деятельности военнослужащих, поддержать их моральное состояние и психологическую устойчивость. Специалист должен собирать информацию о психологическом состоянии и индивидуально-личностных качествах каждого военнослужащего, чтобы давать рекомендации по поводу его воинской специализации. Кроме того, военный психолог исследует социальные процессы в подразделениях полка.