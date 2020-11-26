«Черная пятница» в России начнется в ночь на четверг. Главное о крупнейшей распродаже года

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что в этом году основное внимание ретейл сосредоточил на онлайн-продажах. Скидки «черной пятницы» есть и в обычных магазинах, но из-за общего снижения посещаемости наплыва покупателей там не ждут.

По оценке Ассоциации компаний-интернет торговли, объем продаж в прошлом году вырос на 30% до 22,3 миллиарда рублей. В этом году можно ожидать увеличения этого показателя в два раза. Интерес к покупкам в Сети подстегнула пандемия. Многие перешли на удаленную работу, а во время самоизоляции оценили сервисы доставки.

Самый большой рост в сфере покупок в интернете зафиксировали среди потребителей от 45 до 55 лет. До введения карантинных ограничений они не были особо активны.

Самые крупные скидки ожидаются в категориях «одежда и обувь». Они составят 70−80%. Эта отрасль серьезно пострадала из-за пандемии, поэтому на складах скопились сезонные вещи.

На втором месте по размеру скидок расположилась категория «товары для дома». Их можно купить приобрести по ценам на 30−50% ниже обычной. Самые маленькие скидки не более 20% придутся на бытовую технику и гаджеты.

В этом году впервые на распродаже появятся товары, которые ранее были не сильно востребованы, но сейчас пользуются большой популярностью. Это маски, перчатки, антисептики. Их можно купить со скидками от 15 до 80%.

Но при покупке товаров онлайн нужно быть особенно аккуратными. В дни распродаж кибермошенники особенно активны. Они регистрируют фальшивые интернет-магазины и выкупают места в топе поисковиков. Также хакеры пытаются взломать или подобрать пароли к учетным записям в онлайн-магазинах.

«Практически каждый второй из наших клиентов сегмента e-commerce сталкивается с проблемой кражи промокодов и подарочных карт из личных кабинетов пользователей — ущерб за год может исчисляться миллионами рублей», — заявил директор по клиентскому сервису Ngenix Владимир Зайцев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следить за доменным именем сайта и датой его регистрации. Не стоит переходить по ярким рекламным баннерам, проверять реквизиты продавца и сравнивать цены с другими ресурсами. Если стоимость товара очень низкая, то это может оказать фальсификат.